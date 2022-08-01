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Oyuncu Rauf Altıntak hayatını kaybetti

Emektar tiyatro oyuncusu Rauf Altıntak hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden oyuncu, bugün toprağa verilecek.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:42
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Oyuncu Rauf Altıntak hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız, geleneksel tiyatromuzun ustalarından Rauf Altıntak'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi. Rauf Altıntak için bugün saat 10:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Usta isim, Sarıyer Kireçburnu Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kireçburnu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Rauf AltıntakVefat
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