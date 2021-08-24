Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

“Oyuncularla Dünya Turu” videosuyla KKTC tanıtıldı

KKTC’ye uygulanan spor ambargosuna rağmen, önce Türkiye, ardından ABD ve devamında Anadolu Efes ile çok sayıda başarıya imza atan Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi, Basketbola 2004 yılında Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde başladı.

24 Ağustos 2021 Salı 11:51
70 Okunma
“Oyuncularla Dünya Turu” videosuyla KKTC tanıtıldı

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Erten Gazi, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hazırladığı “Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile KKTC’yi tanıttı. Soru cevap şeklinde hazırlanan kısa videoda Erten Gazi, KKTC’nin gezilip görülmesi gereken tarihi yerlerine, Kıbrıs mutfağında mutlaka tadılması gereken lezzetlere ve Kıbrıs ağzında kullanılan kelimelere değindi.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Erten Gazi’yi destekleyelim!” dedi

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Erten Gazi’yi destekleyelim!” dedi. Akpolat, başarılarından ötürü tebrik ettiği Erten Gazi’nin örnek bir Kıbrıslı Türk olduğunu ifade ederek, sosyal medya aracılığıyla desteklenmesi çağrısında bulundu. Akpolat, ülkemizin kültürü ve tarihiyle tanıtılmasına katkı koyan Erten Gazi’nin 33,910 kez izlenen “Oyuncularla Dünya Turu” videosunun dünyanın dört bir tarafından izlenmesi için sosyal medyada aktif olan herkesin https://www.youtube.com/watch?v=Tz2tPivU3r8 adresindeki videoyu paylaşımda bulunmasının yararlı olacağını vurguladı.

Akpolat, Kıbrıslı Türklerin başarılı ve öncü vatandaşlarının etrafında kenetlenerek, birbirini desteklemesi gerektiğini vurguladı ve Erten Gazi’nin “thekingazi” adıyla aktif olduğu instagram sayfası ile twitter sayfalarının takip edilmesinin başarılı basketbolcu Gazi’nin motivasyonunu artıracağına inandığını belirtti. Akpolat, Erten Gazi, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu ve Vasvi Çiftçioğlu gibi son zamanlarda dünya çapında adından başarılarıyla söz ettiren Kıbrıslı Türklerin tüm kamuoyu tarafından desteklenmesinin Kıbrıslı Türklerin de önündeki engelleri çaba göstererek aşabileceğine olan inancını artıracağını vurguladı.

Son Güncelleme: 24.08.2021 11:54
Anahtar Kelimeler:
Erten GaziAnadolu Efes Spor KulübüKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...
Gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...
Tatar: “Denetim sadece Sağlık Bakanlığı’na bırakılmamalı.. Belediyeler de bu konuda çalışmalı”
Tatar: “Denetim sadece Sağlık Bakanlığı’na bırakılmamalı.. Belediyeler de bu konuda çalışmalı”
Mağusa Kale Lions Kulübü, Toplu Sünnet Etkinliği Gerçekleştirdi
Mağusa Kale Lions Kulübü, Toplu Sünnet Etkinliği Gerçekleştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim