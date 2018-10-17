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Öz Kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti

Alayköy’de 44 yaşındaki H.D, öz kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:39
Öz Kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti

Alayköy’de 44 yaşındaki H.D 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi  görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı. Gülerler, Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında zanlı H.D’nin öz kızını, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz edip, vahim zarara uğrattığını anlattı.  Gülerler, olayın 16 Ekim’de saat 11.30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının ayni gün tutuklandığını, kız çocuğunun ise devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini belirten Gülerler, DNA için kan örneği alındığını belirtti. Polis memuru Toykan Gülerler, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirtip, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı H.D, “Pişmanım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatin salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 17.10.2018 15:45
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTecavüzöz KızıAlayköy
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erol veled 2018-10-17 16:55:02

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