Öz kızına tecavüz ederken polise yakalandı

Mağusa'da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında araç içerisinde küçük bir kızla yarı çıplak olarak yakalanan O.D.'nin araç içinde 6 saat içerisinde 3 kez, 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

O.D. bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis O.D hakkında "yakın akraba ile cinsi münasebet", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" suçlamaları ile soruşturma başlattı.

Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

O.D daha önce de küçük oğlunun cinsel organını öperken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması nedeni ile tutuklanmıştı.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI