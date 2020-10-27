Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Bir kişi daha aranıyor
Bir kişi daha aranıyor
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan şahıs cezaevine gönderildi

Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan şahıs yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.

27 Ekim 2020 Salı 11:10
5863 Okunma
Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan şahıs cezaevine gönderildi

Öz kızına tecavüz ederken suçüstü yakalanan O.D. tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı geçmemek şartıyla cezaevine gönderildi.

İFADELERİ KAN DONDURDU: “KIZIM GELİP ‘BABAMIN SUÇU YOKTUR’ DİYECEK”

Mahkemede konuşan O.D.'nin ifadeleri kan dondurdu...

O.D. kızına tecavüz etmediğini, olay günü ve bir gün öncesinden çok alkollü olduğunu, kızına araba kullanmayı öğretmeye gittiğinde kızının kendisine yönelik bazı hareketleri olduğunu söyleyerek, "Kızımı kötülemek istemem. Kızımın yaptığı bazı hareketlerden dolayı bazı şeyler oldu. İnanıyorum ki, kızım bir gün gelecek ‘babamın suçu yoktur’ diyerek af dileyecek" ifadelerini kullandı.

O.D. 15-16 Ekim tarihinde saat 18.00 ile 00.30 saatleri arasında  Mağusa'da TIR parkı, Çamlık bölgesi ve Derinya mandıralar bölgesinde kızına 3 kez tecavüz etmiş ve Derinya mandıralar bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından yarı çıplak halde kızına tecavüz ederken suç üstü yakalanmıştı.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CUMHURBAŞKANI TATAR KKTC'YE DÖNDÜ
CUMHURBAŞKANI TATAR KKTC'YE DÖNDÜ
Çaluda: "Ya HP ya da CTP ile yola devam: Demokrasilerde çare tükenmez"
Çaluda: "Ya HP ya da CTP ile yola devam: Demokrasilerde çare tükenmez"
KIB-TEK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER RANDEVU USÜLÜ YAPILACAK
KIB-TEK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER RANDEVU USÜLÜ YAPILACAK
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim