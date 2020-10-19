Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

Öz kızına tecavüz ederken yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mağusa'da öz kızına tecavüz ederken Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yakalanan O.D.'nin tutukluluk süresi uzatıldı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:59
2250 Okunma
Öz kızına tecavüz ederken yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Mağusa'da Derinya, mandıralar bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında araç içinde öz kızı ile ilişkiye girerken suç üstü yakalanan O.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, "Yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel saldırı", "cinsel istismar" suçlamaları ile hakkında soruşturma yürütülen zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis mahkemede verdiği ifadesinde, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kısmen itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlının ve küçük kızın cep telefonlarına incelemek amacı ile mahkeme emri ile el konuldu.

Polis, araç kullanmayı öğretme bahanesi ile araçta yalnız kaldığı öz kızına tecavüz eden O.D.'nin kullandığı güzergâhlarla ilgili kamera görüntülerinin temin edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 6 saat içerisinde 3 farklı yerde öz kızına tecavüz ettiği olay ile ilgili titiz bir soruşturma yürütüyor.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“En kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum”
“En kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum”
Ersin Tatar’a 15.00’te mazbatası verilecek
Ersin Tatar’a 15.00’te mazbatası verilecek
Akar’dan Ersin Tatar’a tebrik
Akar’dan Ersin Tatar’a tebrik
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim