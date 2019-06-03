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Özakan tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da sakin Şevket Özakan, kız arkadaşının çıplak görüntülerini gizlice çekip, internette yayınladığı gerkeçesiyle tutuklanmasının ardından teminat maksatlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
Özakan tutuksuz yargılanacak!
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Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayça Soykara,  zanlı şevket özakan 30 Mayıs 2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Soykara, zanlının 27.05.2019 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan işyeri içerisinde eski kız arkadaşının çıplak vaziyette uyuduğu bir esnada arzusu hilafına video görüntüsünü çekip, özel hayatın gizliliğini ihlal etmesine müteakip 30.05.2019 tarihinde 13.20 raddelerinde konu videoyu Facebook Messenger üzerinden arzusu hilafinda başka şahıslara göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ifşa ettiğini anlattı. Ayni gün zanlı Şevket Özakan’ın  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyleyen Soykara, zanlının tasarrufunda bulunan I phone 7 model cep telefonu emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis memuru Soykara, konu cep telefonu içerisinde müştekiye ait uygunsuz görüntüler ve resimler olduğunu belirterek, zanlının gönülü bir ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi. Soykara, meseleyle ilgili olarak başladılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak  maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde keflet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 03.06.2019 17:08
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