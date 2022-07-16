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Ozanköy'de korkunç kaza!

Ozanköy'de sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 08:34
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Ozanköy'de korkunç kaza!
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Polis'in kazayla ilgili açıklaması şöyle:

16.07.2022 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, Ozanköy’de, Zeyko Yağ Fabrikasının batı kısmındaki toprak yol içerisinde, Girne’de sakin Ali Rıza AVUKAT(E-52) yönetimindeki HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza AVUKAT kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül RIFKI(K-51) ise yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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