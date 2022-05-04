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Ozanköy'de mide bulandıran olay!

Ozanköy’de üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle isminin baş harfleri A.R.Y olan kişi tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 12:58
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Ozanköy'de mide bulandıran olay!

Polis mahkemede zanlının cinsel saldırı suçunu 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde işlediğini aktardı.

Cinsel saldırıya uğrayan kız ve kardeşinin yaptığı şikayet sonrasında ortaya çıkan olayın ardından zanlı hakkında 3 gün tutukluluk talebi alındı.

Polis bulguları aktardı…

Polis, Ozanköy’de, zanlı A.R.Y’nin birlikte kalmakta olduğu üvey kızına birçok kez cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgilerine söz konusu kızın ve kardeşinin polise şikayetinden sonra ortaya çıktığını ve zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

İfadeler alınacak

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 04.05.2022 13:01
Anahtar Kelimeler:
OzanköySaldırıIstismarCinsel Saldırı
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