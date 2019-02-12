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Ozanköy'de tecavüz iddiası!

12 Şubat 2019 Salı 15:20
Ozanköy'de tecavüz iddiası!

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(Kamalı Haber) - Ozanköy’de futbol sahasının tuvaletlerinde eski kız arkadaşına tecavüz ettiği öne sürülen B. Ç şikayet üzerine tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının 10-11 Şubat tarihleri arasında meydana gelen şiddet tehdidi, ciddi darp ve cinsel saldırı suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Ozanköy’de Futbol Sahası’nın gözlem odası içerisindeki tuvaletlerde eski kız arkadaşını kıskandığı gerekçesi ile önce darp ettiğini, ardından”Lavaboya girmessen çok kötü şeyler olacak. Buradan çıkamazsın seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu, akabinde konu şahsın rızası olmazsızın ırzına geçtiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, ifadesinde zorla bir şey yapmadığını, eskı kız arkadaşının rızası ile birlikte olduklarını iddia ettiğini belirtti. Döşenci, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise, “Kesinlikle tecavüz yok. Beni elde edemediği için yalan söyledi. Eski kız arkadaşım kalp hastasıydı ve sürekli bayılıyordu. Onu ayıltmak için yüzüne su döktüm. Tokat attım. Tecavüz yok. Böyle bir adilik yapmam. İstesem paramı verip geneleve giderim”dedi.

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Son Güncelleme: 12.02.2019 17:36
Anahtar Kelimeler:
HaberTecavüz
Yorumlar
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Tc 2019-02-12 20:58:02

Başka memleketi olsaydı giriş çıkışlar bunun ici doldu adamı ipe götürürdünüz demekki büyük konuşmadan hepinizin içinde bi orospucocu var açsana yüzünü görsün kaprisli cocunu

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n a 2019-02-13 11:14:18

Neden açık ismi yok acaba yüzünü açık açık versenize hhnmmmm demekki bu sizden

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topcu 2019-02-13 14:38:53

Ne iş ivardı ya kızın futbol sahasında maç yok bişey yok. Yoksa 1 e 1 mi bu maçlar. üstelik tuvalette

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