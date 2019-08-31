Ozanköy Pekmez Festivali dün akşam açıldı

Festivalin açılışına Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılışında konuşan, Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, zeytin, harup ve pekmez üreticiliğinin son zamanlarda azaldığını ancak Ozanköy’de başlatılan festivalden sonra bu sayının artış gösterdiğini belirtti.

Uzun, bugün harup ağaçlarını yetersiz olması nedeniyle bölgedeki üreticilerin dışarıdan harup almak zorunda kaldığını anlattı.

Beldenin sembolü ve geleceği olan harup ağaçlarının çoğaltılmasının önemine işaret ederek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da muhtarlık olarak harup fidanı dağıtacaklarını kaydeden Uzun, festivalin gerçekleşmesine kaktı koyan başta Girne belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

“Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,de, 2008 yılından sonra belediye ile muhtarlık işbirliğinde gerçekleştirilen festivalle, harup ağaçları ve pekmez konusundaki farkındalığın arttığını dile getirdi.

Bölgedeki harup ağaçlarının çoğaltılması gerektiği görüşünü dile getiren Güngördü, Belediye olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı işbiliğiyle, beldede yeşil alan, çocuk oyun alanları ve parklar da harup ağacı dikilmesi için çalışma başlattıklarını anlattı.

Festivallerle, Kıbrıs Türk kültürü ve geleneklerinin yaşatılması yanında, ülkenin farklı yerlerinde yaşayan, Kuzey Kıbrıs’a yerleşen yabancı uyruklu vatandaşların da kaynaştığını kaydeden Güngördü, hoşgörü kültürü olan, çevre bilinci taşıyan, yeşili, hayvanları koruyan nesiller yetiştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Festival programı hakkında bilgi de veren Güngördü,organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar da, Beylerbeyi ve Ozanköy’ün KKTC’nin en güzel böglelerinden olduğunu belirterek, yeşili, çevreyi her türlü güzelliği korumak, Kıbrıs Türk kültürünü, geleneklerini yaşatmak ve buraya yerleşen insanlarla kaynaşarak yaşamanın önemine işaret etti.

Girne Beleidyesinin, beledi hizmetler açısından olukça başarılı çalışmaları olduğunu dile getiren Tatar, Girne Kaymakamlığı ve Ozanköy Muhtarlığını da çalışmalarından dolayı kutladı.

Bölgelerde yapılan bu gibi festivallere katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Tatar, bölge insanına, üreticisine, geleneklerine kültürüne güzleliklerine sahip çıkmanın, büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmasında önceki gün Türkiye’den getirilen suyun geldiği tesisleri ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, burada KKTC altyapısına kazandırılan zenginlikleri bir kez daha gördüğünü söyledi.

Başbakan Tatar, su seviyesinin yükseldiğini anımsatarak, yapılan bu çalışmalarla suyun gelişiyle Ada’da yeşilin yeniden bulunacağına, tarımın üretimin gelişeceğine inanç belirtti.

Bu güzelliklerin desteklenmesi halinde, ülkede yaşayan insanların çalışmalarının daha da değer bulacağını, ülkenin daha da gelişeceğini dile getiren Tatar, festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkesi kutladı.

Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol, pekmez şırası içerek, 11’inci Ozanköy Pekmez Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs Halk Dansları ve Eğitim merkezinin gösterileri, Tunç Yükler ve Esterellas latinos konseri yer aldı.

Festival kapsamında, bu akşam The Healers Konseri, Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Kozan Grubu Halk Dansları gösterisi,Uzay Şairi Osman Türkay’ın şiirlerinden oluşan dinleti, Dilara Ferit ve Adrenal Konseri yer alacak.

Festival yarın akşam Pekmezli Tatlılar yarışması ve ödül töreni, Pekmezin Sağlığa Faydaları konulu sunum, İpek Amber Konseri, Çatalköy Belediyesi halk Dansları Ekibi gösterisi ve Türkiyenin efsanevi gruplarından Kurtalan Ekspress’in konseriyle sona erecek.

DB/BRT