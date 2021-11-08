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Ozanköy şehitleri anılacak

Ozanköy Şehitleri, 22 Kasım Pazartesi günü Ozanköy’de yapılacak törenle anılacak.

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:05
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Ozanköy şehitleri anılacak
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Milli Günleri Kutlama İlçe Komitesinden verilen bilgiye göre, Ozanköy Şehitlerini anma töreni, saat 9.00’da çelenklerin Ozanköy Şehitleri Anıtı’na sunulması ile başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak, bayraklar göndere çekilecek.

Anma töreni, şiir okunmasının ve konuşmaların yapılmasının ardından sona erecek.

Komiteden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak anma töreninde, maske takılmasının ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının gerektiği de bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ozanköy Şehitleri
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