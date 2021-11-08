Ozanköy şehitleri anılacak

Milli Günleri Kutlama İlçe Komitesinden verilen bilgiye göre, Ozanköy Şehitlerini anma töreni, saat 9.00’da çelenklerin Ozanköy Şehitleri Anıtı’na sunulması ile başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak, bayraklar göndere çekilecek.

Anma töreni, şiir okunmasının ve konuşmaların yapılmasının ardından sona erecek.

Komiteden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak anma töreninde, maske takılmasının ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının gerektiği de bildirildi.