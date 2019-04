Özarsay, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-15 takımını kabul etti

Dışişleri Bakanı Kudret Özarsay, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-15 Futbol karması yönetici ve oyuncularını kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen kabulde Özersay, konuk heyetle sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

İngiltere’ye yaptığı ziyaret sırasında başkan ve yöneticilerle bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirten Özersay, İngiltere dahil dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Kıbrıslı Türklerin ilişkilerinin devamlılığının önemine vurgu yaptı ve herkesin köklerinde Kıbrıs bulunduğuna işaret etti.

Türkiye tarafından tanınıp dünyaca tanınmamasına rağmen, Kıbrıslı Türkleri temsil eden ve Kıbrıslı Türklerin beklentilerini yansıtan bir devletin var olduğunu kaydeden Bakan Özersay, yurt dışında dış politikayı yürüten ve yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler konusunu takip eden bakanlığın, Dışişleri Bakanlığı olduğunu belirtti.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-15’in kültürel ve sportif faaliyetler yanında KKTC’yle güçlü bağlantının olmasının önemine değinen Özersay, konuk heyetin KKTC’de güzel bir ziyaret gerçekleştirmesini diledi.

ASKERLİK KONUSU…

Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslıları bedelli askerlik yapmasıyla ilgili soruya, şu an isleyen bir sistem olduğunu ve bu sistemin birçok gencin askerlik sorunu yaşamamasını sağladığını, rakam bazında fazla yığılma yaşanması halinde GKK ile istişare edilerek, yeni bir formül ve esneklik sağlanabileceğini belirtti.

“POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ”



Başka bir soruya karşılık Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin yumuşak bir güç (soft power) olduğunu ve bu potansiyel gücü harekete geçirmeyi planladıklarını söyledi. İkili ilişkileri sadece bir olaya veya güne bağlı olarak değil, sürekli kılmak ve spor, kültür ve diğer alanlarda farklı yaş guruplarını, nesilleri kapsayan ziyaretlerle aradaki bağları güçlendirmek istediklerini vurgulayan Özersay, böylelikle Kıbrıslı Türklerin daha da güçleneceğini ifade etti.Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Özersay, Ulaştırma Bakanı Atakan’ın uçaklara hayranlığına işaret ederek ve KTHY’ye özlem duyduğunu ifade ederek, bunun belli zorlukları olduğunu, aynı durumda olan Cyprus Airways’in başka bir özel şirket adı altında yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını fakat bunda başarılı olunamadığını hatırlattı.Özersay, “KTHY, gerçekten altı doldurulup yaşatılabilecekse yeniden hayata geçirilmeli” diyerek, şu an için ekonomide bir öngörü yapılamadığını ve bu sorunun kesin cevabının belli olmadığını ifade etti.Kapalı Maraş’ın açılmasının söz konusu olup olmadığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Özersay, kendisi ve partisi adına bunu her zaman savunduğunu fakat, şu an hükümette 4 parti bulunduğu için bunun bir uzlaşı çerçevesinde gündeme getirilebileceğini belirtti ve “Bence açılmalı” dedi.Özersay, desteklediği takımın sorulması üzerine üniversite yıllarında Galatasaray taraftarı olduğunu fakat şimdi sorulduğu zaman hocasını ya da futbolcularını sayamayacak kadar konuya uzak olduğunu ifade etti.Özersay, kısa bir dönem Ortaköy’ün genç takımında futbol da oynadığını fakat o zamanlar çevresindekilerin genelde Çetinkaya taraftarı olduğunu anlattı.