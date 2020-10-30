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ÖZAY GÜNSEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ “DÜNYA ÇOCUK KONFERANSI”NA KATILDI

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Dünya Çocuk Konferansı’nda iki bildiri ile temsil edildi.

30 Ekim 2020 Cuma 13:27
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ÖZAY GÜNSEL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ “DÜNYA ÇOCUK KONFERANSI”NA KATILDI

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Dünya Çocuk Konferansı’nda iki bildiri ile temsil edildi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle çevirimiçi gerçekleştirilen konferansa, Türkiye’deki üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bölümlerden akademisyenlerin yanı sıra Pakistan, Hindistan, İran, Azarbeycan, Rusya’dan araştırmacılar katılarak bilimsel sunumlar gerçekleştirdi. 

YDÜ’den verilen bilgiye göre, çocuk sağlığından çocuk eğitimine, çocuğa yönelik tüketimden savaş mağduru çocuklara kadar çocuk eksenli 95 sözlü bildirinin sunulduğu konferansta, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi de iki bildiri sundu. 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Genel Sekreter Duygu Kaptanoğlu Coşkun ve Genel Koordinatör Çağla Akarsel, 2019-2020 Akademik Dönemi boyunca Çocuk Üniversitesi olarak yapılan etkinliklerle ilgili toplanan öğrenci memnuniyeti ve gelişim verilerini paylaştı. Ayrıca konferansta, Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Duygu Kaptanoğlu Coşkun tarafından “Çocukların Okul Dışı Zamanlarının Değerlendirilmesinde Çocuk Üniversitesi Uygulamalarına Bir Örnek” ile Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Uzm. Psk. Çağla Akarsel tarafından “Çocuk Üniversitelerinde 12-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişsel Grup Psikoterapisi Etkinliklerinin Yeri” bildirileri sunuldu.

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