Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıtları başlıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden yapılan duyuruda, 6-17 yaşındaki çocuk ve gençlerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla kurulan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018/2019 yaz dönemi kayıtlarının yarın başlayacağı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alacak kayıtlar, ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor.

Kayıtlarla ilgili web adresinde bulunan iletişim formunun doldurulması ile detaylı bilgi elde edilebiliyor.

18 Haziran – 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz programında çocuklara eğitimler verilecek.

Çocuklara bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmayı, zihinsel yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine yönelik hizmet verecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde eğitimler, Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor akademisyenler tarafından verilecek.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıt yaparak eğitim programlarına katılan öğrenciler için “Öğren Pasaportu” uygulaması yapılacak.

Uygulama ile her yaş grubundan çocukların 150 program arasından ilgi alanına giren, merak ettiği, denemek istediği programlara katılması Öğrenci Pasaportuna işlenecek.

Son dönem istedikleri alanda projeler hazırlayacak öğrenciler, dünya çocuk üniversiteleri

arasında yapılacak etkinliklere de katılabilecek.

ÇOCUKLARA AKADEMİK UNVANLAR VERİLECEK…

Üniversitede programlara devam ederek, büyüyecek ve gelişecek çocuklar alacakları her yeni altın sertifika için sırasıyla Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yardımcı Doçenti, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Doçenti ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Profesörü olarak mezun olacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili 17 Mayıs Cuma günü ve 20 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da velilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılacak.