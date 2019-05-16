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Özbayrak şahadet verdi

16 Mayıs 2019 Perşembe 20:27
Özbayrak şahadet verdi
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(Kamalı Haber) - FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle polislikten atılan Müfettiş Ali Özbayrak’ın ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) yaptığı başvuru dün dinlendi. YİM Yargıcı Beril Çağdal’ın huzurunda görülen dünkü ara emri duruşmada, Ali Özbayrak yeminli şahadet verdi.

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Ali Özbayrak, 28 yıllık polis mensubu olduğunu anlatıp, bazı polis mensuplarıyla telefon görüşmeleri yaptığı, pikniğe gittiği, yurtdışı gezilerine ve sohbet toplantılarına katıldığı gerekçesiyle, meslekten ihraç edildiğini belirtti. Özbayrak, FETÖ/PDY’nin 21 Temmuz 2016 tarihinde KKTC’de terör örgütü ilan edildiğini ancak kendisinin bu terör örgütüne üye olduğuna dair yargılanmadığını söyledi. Müfettiş Ali Özbayrak, kararın hukuka aykırı olduğunu savunup, ara emri talep etti.

Mahkeme, tek taraflı ara emri verilmesi yerine, davalıların da görüşü alınmak üzere istidanın davalılara tebliğine emir verdi ve davayı 20 Mayıs’a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali ÖzbayrakFetöPolisHaberGündemKıbrıs
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