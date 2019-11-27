Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Özbekistan, Tataristan ve Azerbaycan’dan Sanatçıların Resim Sergisi YDÜ’de Açılacak

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:43
Özbekistan, Tataristan ve Azerbaycan’dan Sanatçıların Resim Sergisi YDÜ’de Açılacak

Özbekistan, Tataristan ve Azerbaycan’dan sanatçıların Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 3 sergi Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açılacak.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, 67 eserden oluşan sergi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4'te cuma günü saat 08.30’da açılacak.

İki karma sergi, Özbekistanlı sanatçılar Babosinov Sarsenbay, Murad Karabaev ve Erkin Aralov'a ait 20 eser ile Tataristanlı sanatçılar Rabis Saliakhov, Albert Shinibaev ve Leila Faizova’ya ait 14 eserden oluşuyor.

Kişisel sergideise Azerbaycanlı sanatçı Rauf İsmailov'a ait 33 eser var.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanTataristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç: Eylem devam edecek
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç: Eylem devam edecek
MTG antrenmanını araba farında yapmak zorunda kaldı!
MTG antrenmanını araba farında yapmak zorunda kaldı!
İstinaf geri çekildi
İstinaf geri çekildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim