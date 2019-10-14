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Özcafer: Barış Pınarı operasyonunu gönülden destekliyoruz

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:02
Özcafer: Barış Pınarı operasyonunu gönülden destekliyoruz

Demokrat Parti Başkan Vekili Özcafer  Barış Pınarı hakkında açıklamada bulundu.

İşte o açıklama;

Demokrat Parti olarak;  Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre karşı yürüttüğü çalışmalar bağlamında 9/10/2019 tarihinde sınırlarının güvenliği adına başlattığı ve altıncı gününü dolduran Fırat’ın doğusundaki ‘’ Barış Pınarı ‘’ operasyonunu gönülden destekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kader ve gönül birliği içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörü sonlandırmak adına başlattığı operasyonda canı pahasına savaşan tüm Mehmetcik’lerin Allah yar ve yardımcıları olsun.

Bu uğurda can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Acınız acımızdır.

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Son Güncelleme: 14.10.2019 13:06
Anahtar Kelimeler:
Özcafer
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