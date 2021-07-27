Özcafer: Bu ilkesizliklerle devam etmem mümkün değil

GÜNDEM KIBRIS - Bahar Sancar

DP genel sekreteri Afet Özcafer, düzenlediği basın toplantısında DP'den istifa ettiğini açıkladı.

Özcafer, siyasi hayatı hakkında bilgi verdikten sonra, toplantıda istifa gerekçelerini de açıkladı.

Özcafer, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrsında yaşanan siyasi gelişmeler ışığında DP olarak azınlık hükümetinde yer aldıklarını söyledi ve bu kararın kolay alınmadığını aktardı.

Hükümetin kurulmasının ardından yapılan makam ve mevki taleplerinin kendisini rahatsız ettiğini akataran Özcafer, Koral Çağman'ın istifadının ardından DP Genel başkanı Fikri Ataoğlu'nun kendisine bakanlık teklifi ettiğini ancak parti içi ve parti dışından bu karara şiddetli tepkiler geldiğini söyledi.

Bu kararın Başbakan Ersan Saner tarafından onaylanmadığını söyleyen Özcafer, Saner'in anayasa ve hükümet protokolüne aykırı davranarak, Afet Özcafer isminin Cumhurbaşkanına sunulmamasının manidar olduğunu, Çağman'ın yeniden bakan yapılmasının daha da manidar olduğunu söyledi.

Siyasete olan inancın büyük darbe aldığını söyleyen Özcafer, ilkeli duruşundan ödün vermediğini ve bundan sonra da vermeyeceğini söyledi.

Bu ilkesizliklerle Demokrat Parti'nin iletiye gideceğine inancı kalmadığını söyleyen Özcafer, DP'de ki Genel Sekreterlik görevinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı ve duruşundan asla taviz vermeyeceğini söyledi.