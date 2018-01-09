Özcafer'den önemli 'koalisyon' açıklaması

Erken Genel Seçim sonuçlarının ardından hükümet kurulması konusu ülkede birincil gündem maddesi olurken, Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet koalisyonu konusunda çarpıcı açıklamada bulundu.

Yeni Bakış gazetesinde yer alan habere göre; DP Genel Sekreteri Özcafer, UBP-YDP-DP koalisyonuna karşı olduğunu açıklayarak, "Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yenidoğuş koalisyonuna ben Genel Sekreter olarak buna sıcak bakmıyorum. Çünkü biz bu hükümet döneminde bayağı bir yara aldığımızı düşünüyorum. Ama başka türlü hükümet kurma çalışmaları olacaksa da tabi ki sorumluluğumuzu yerine getirmek adına adım atabiliriz diye düşünüyorum" dedi.