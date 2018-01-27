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Özcafer: "DP kilit parti durumunda"

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, “Hem 4'lü hem de 3'lü koalisyon çalışmaları devam ediyor. DP kilit parti durumunda Pazartesi parti meclisinde görüşeceğiz” dedi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:52
Özcafer: "DP kilit parti durumunda"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP) koalisyon görüşmesi tamamlandı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından basına yapılan açıklamada, DP Parti Meclisi’nin görüşmeleri Pazartesi günü ele alacağı; buradan çıkan sonuca göre UBP’nin koalisyon görüşmelerini ilerletme ya da görevi iade etme kararı alacağı açıklandı.

GÜRCAFER:“PARTİ MECLİSİ PAZARTESİ TOPLANACAK”

DP Genel Sekreteri Afet Gürcafer toplantının ardından yaptığı açıklamada, 7 Ocak seçimlerinde halkın DP’ye 3 milletvekiliyle muhalefette kalma görevi verdiğini anlattı.

Özcafer, “Hem 4'lü hem de 3'lü koalisyon çalışmaları devam ediyor. DP kilit parti durumunda Pazartesi parti meclisinde görüşeceğiz” dedi.

DP’nin muhalefette kalmaya hazır iken, mevcut durumda kilit parti noktasına geldiğini anlatan Gürcafer, ülkenin hükümetsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak bu nedenle dörtlü ve üçlü koalisyon görüşmelerini yürütmek durumunda olduklarını dile getirdi.

UBP heyetiyle bugün yaptıkları görüşmenin ardından Pazartesi günü yapılan tüm görüşmelerin DP Parti Meclisi’nde ele alınacağını anlatan Gürcafer, haftaya durumun netleşmesini dilediğini kaydetti.

OĞUZ: “DP PARTİ MECLİSİ’NDEN ÇIKAN SONUCA GÖRE YA GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK YA DA GÖREV İADE EDİLECEK”

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da sandıktan birinci çıkan parti olarak kendilerine hükümet kurma görevi verildiğini ve bu bağlamda partilerle görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bugünkü görüşmeden çıkan sonucun Pazartesi günü DP Parti Meclisi’nde değerlendirileceğini dile getiren Oğuz şöyle devam etti:

“Biz Pazartesi günü DP Parti Meclisi’nden çıkacak duruma göre YDP ile görüşmelere devam edeceğiz ya da sonlandıracağız. Biz UBP olarak ülkenin acilen bir hükümete ihtiyacı olduğunda hemfikiriz. Bununla ilgili üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Bazı konularda ısrarcı değiliz ancak sandığın bize yüklediği bir mükellefiyet var. Sandık UBP’ye hükümette ol görevi vermiştir. Bu çerçevede görüşmelerimizi devam ettirdik. Dörtlü görüşmeler olmasına rağmen üçlü görüşmeye gitmemizin sebebi Cumhurbaşkanımızın bize bu görevi vermesiydi. Bunun üzerine üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Ancak bunu yaparken de ülke hükümetsiz kalmasın diye Pazartesi’ni bekleyeceğiz. Pazartesi günü DP Parti Meclisi’nden çıkan sonuca göre de ya görevin iadesi olacak ya da görüşmelerin devamı olacak.”

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Son Güncelleme: 27.01.2018 15:23
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