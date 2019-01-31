Özcan 4 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Türkiye’den KKTC’ye bir aile yakınlarının 1 milyon ABD Doları alacağını tahsil etmeye gelen ve ev işyerlerini fotoğrafladıktan sonra bölgede Glock marka, 9 milimetrelik tabanca ile tabancaya takılı şarjör içerisinde 13 adet 9 milimetrelik canlı fişek tabancayla yakalanan Fırat Özcan, 4 yıl hapis cezası aldı.

Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Davanın kararını açıklayan Başkan Fadıl Aksun, Anayasa’ya göre herkesin, barış, güven ve huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, ülkemizdeki huzur ortamını ve adaletin işleyişine karşı işlenen bu suç karşısında sanığa mülayim davranmalarının mümkün olmadığını belritti. Aksun, “Sanık hukuk yerine silahı tercih etmiş ancak şimdi hukuka hesap vermekle yüzleşmiştir. Anayasamıza göre bu ülkedeki hukuk ihtilaflarında yetkili olan KKTC Yargısıdır. Yargı sistemimiz ülkemizde güvenilen kurumların başı çekmekte ve ülkemizin hukuk güvenliğinin kalesi olarak görev yapmaktadır. Sanığın ülkemize geliş amacı başta adalet sistemimize karşı yapılan bir saldırıdır” dedi. Başkan Fadıl Aksun, sanığın veya adına buraya geldiği amcasının, ülkemizin mahkemelerine başvurup, hakkı olan adaleti aramak yerine adaleti kendi yöntemi ile ve suça bulaşarak bulmaya çalıştığına dikkat çekti. Aksun, “Sanığın yakalandığı anda verdiği şifahi beyan olan, “Düşmanım” vardır. Kelimesi dahi oldukça vahimdir. Bu ülkeye yeni varan sanığın, düşmanı olması makul olmamakla birlikte, düşmanı olsa dahi kolluk kuvvetlerine gitmeyip, bunun yerine üzerinde tabanca taşıması, bunu kullanma eğiliminde olduğunu göstermektedir” dedi. Aksun, genelde devlet otoritesine özelde adalet sistemine ve ülkemizin barışçıl yapısına sekte vuran bu suç tipi için hoşgörü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Aksun, “Sanığın polise yardımcı olduğu iddiasına gelince, sanık zaten üzerinde dava konusu tabanca ile yakalanmıştır; Bu açıdan sanığın aleyhindeki dava için polise bir katkısı olmak bir kenara ilk ifadesinde silahın bir başka sanığa ait olduğunu söylemiş, daha sonra ikini gönüllü ifadesinde bunun doğru olmadığını beyan ederek polisi ve adaleti yanıltmaya çalıştığını kabul etmiştir” dedi.

Aksun, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.