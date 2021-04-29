Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek

Özcanhan: “Türk tarafının önerileri kabul görmeyecek, asla görecekte değildir”

Duayen Gazeteci Özcan Özcanhan, Kıbrıs Gündem mikrofonlarına konuştu.

29 Nisan 2021 Perşembe 17:58
172 Okunma
Özcanhan: “Türk tarafının önerileri kabul görmeyecek, asla görecekte değildir”

Gündem Kıbrıs (Özel Haber) Kardelen GÖKSU

1968 yılından bu yana Kıbrıs Meselesini yakından takip eden Özcanhan, dünden bugüne yapılan görüşmeleri değerlendi.

“Türk tarafının önerileri kabul görmeyecek, asla görecekte değildir”

Özcanhan’ın konuşması şu şekilde:

Cenevre’de 5+1 görüşmelerinde olumlu sonuç alınacağına kesinlikle inanan bir insan değilim. Çünkü 1968’den beri Kıbrıs müzakerelerini izlemekteyim, bütün Rum liderleriyle görüşmeleri takip ettim, mülakatlar yaptım. Türklerle iki ayrı devlet, iki ayrı egemenlik üzerinde kesinlikle anlaşmayacaklarını ifade etmiştirler. Türk tarafının tezi iki ayrı devlet üzerinde yoğunlaşmakta. Garantiler devam edecek, sınırlar kalacak, Türk askeri burada kalacak ama Rum, Yunan ortaklarının esasta, başlangıçta ilk istedikleri Türk askerinin gitmesi, yerleşikler gitmesi, garanti anlaşması ortadan kalacak, Rumlar eski yerlerine geri dönecektir. Bütün bu şartları Türklerin kabul etmesi mümkün değildir.

Yıllarca süren bu müzakereler kesildi, tekrar başladı. New York’ta, İngiltere’de, İsviçre’de, Crans Montana’da. En son Crans Montana’da Anastasiadis masadan kalkıp gitti. Çünkü bütün bu Türklerin arzu ettiklerini kabul etmezmiş. Bu kez Sayın Tatar Cenevre’de daha değişik bir yaklaşımla 6 maddelik yazılı bir belge sundu. O 6 maddelik Türk tarafının istekleri kabul görmez, asla görecekte değildir. Çünkü Rum tarafı sırtını Avrupa Birliğine ve Birleşmiş Milletlere tam üye olarak sırtlarını yasladılar.

“TATAR’IN SUNDUĞU ÖNERİYİ NE YUNANİSTAN NE DE RUM ASLA KABUL ETMEZ”

Tatar beyin sunduğu 6 maddelik yazılı öneri, iki devlet, iki egemenlik, Türkiye’nin garantisi devam edecek, sınırlarda pek bir değişiklik olmayacak, her şey yerli yerinde iyi komşular olarak yaşayalım. Ama bu iki devleti Birleşmiş Milletler de kabul edecek, garantör devletlerde onaylayacak. Bu Yunanistan ve Rum’un kabul edebileceği bir öneri değildir asla.

Türk tarafının çok zayıf bir yönü var. 1964’de Kıbrıs olayları patlak verdi, ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bilare Güvenlik Konseyinde alınan bir karar var ve Rumlar bu karara dayanıyor.

“TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ”

1983’de ilan ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Devletini ne İslam ülkeleri ne de Türki devletler tanıyıp kabul etmedi. Türkiye’ye minnettarız, her bakımdan Kıbrıs Türkünü, siyasi, ekonomik, askeri, ticari her yönde desteklemektedir. Aksi taktirde ne Kıbrıs türkü ne de cumhuriyeti ayakta duramazdı.

Anahtar Kelimeler:
Duayen Gazeteci Özcan Özcanhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Cenevre dönüşü Ercan’da açıklamalarda bulundu
Tatar, Cenevre dönüşü Ercan’da açıklamalarda bulundu
Bellapais’te bir kazı alanında ek insan kalıntıları ortaya çıktı
Bellapais’te bir kazı alanında ek insan kalıntıları ortaya çıktı
"Mayıs ayından itibaren alt yapı çalışmaları başlayacak"
"Mayıs ayından itibaren alt yapı çalışmaları başlayacak"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim