Özcanhan: “Türk tarafının önerileri kabul görmeyecek, asla görecekte değildir”

Gündem Kıbrıs (Özel Haber) Kardelen GÖKSU

1968 yılından bu yana Kıbrıs Meselesini yakından takip eden Özcanhan, dünden bugüne yapılan görüşmeleri değerlendi.

“Türk tarafının önerileri kabul görmeyecek, asla görecekte değildir”

Özcanhan’ın konuşması şu şekilde:

Cenevre’de 5+1 görüşmelerinde olumlu sonuç alınacağına kesinlikle inanan bir insan değilim. Çünkü 1968’den beri Kıbrıs müzakerelerini izlemekteyim, bütün Rum liderleriyle görüşmeleri takip ettim, mülakatlar yaptım. Türklerle iki ayrı devlet, iki ayrı egemenlik üzerinde kesinlikle anlaşmayacaklarını ifade etmiştirler. Türk tarafının tezi iki ayrı devlet üzerinde yoğunlaşmakta. Garantiler devam edecek, sınırlar kalacak, Türk askeri burada kalacak ama Rum, Yunan ortaklarının esasta, başlangıçta ilk istedikleri Türk askerinin gitmesi, yerleşikler gitmesi, garanti anlaşması ortadan kalacak, Rumlar eski yerlerine geri dönecektir. Bütün bu şartları Türklerin kabul etmesi mümkün değildir.

Yıllarca süren bu müzakereler kesildi, tekrar başladı. New York’ta, İngiltere’de, İsviçre’de, Crans Montana’da. En son Crans Montana’da Anastasiadis masadan kalkıp gitti. Çünkü bütün bu Türklerin arzu ettiklerini kabul etmezmiş. Bu kez Sayın Tatar Cenevre’de daha değişik bir yaklaşımla 6 maddelik yazılı bir belge sundu. O 6 maddelik Türk tarafının istekleri kabul görmez, asla görecekte değildir. Çünkü Rum tarafı sırtını Avrupa Birliğine ve Birleşmiş Milletlere tam üye olarak sırtlarını yasladılar.

“TATAR’IN SUNDUĞU ÖNERİYİ NE YUNANİSTAN NE DE RUM ASLA KABUL ETMEZ”

Tatar beyin sunduğu 6 maddelik yazılı öneri, iki devlet, iki egemenlik, Türkiye’nin garantisi devam edecek, sınırlarda pek bir değişiklik olmayacak, her şey yerli yerinde iyi komşular olarak yaşayalım. Ama bu iki devleti Birleşmiş Milletler de kabul edecek, garantör devletlerde onaylayacak. Bu Yunanistan ve Rum’un kabul edebileceği bir öneri değildir asla.

Türk tarafının çok zayıf bir yönü var. 1964’de Kıbrıs olayları patlak verdi, ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bilare Güvenlik Konseyinde alınan bir karar var ve Rumlar bu karara dayanıyor.

“TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ”

1983’de ilan ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Devletini ne İslam ülkeleri ne de Türki devletler tanıyıp kabul etmedi. Türkiye’ye minnettarız, her bakımdan Kıbrıs Türkünü, siyasi, ekonomik, askeri, ticari her yönde desteklemektedir. Aksi taktirde ne Kıbrıs türkü ne de cumhuriyeti ayakta duramazdı.