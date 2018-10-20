Özçelik: Havacılığın görünmez kahramanları hava trafik kontrolörleridir

TT Ercan Havalimanı Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, 20 Ekim Dünya Hava Kontrolörleri Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, hava ulaşımının gelişmişlik düzeyi, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin yanı sıra teknolojiyi üretip kullanabilmesinin de göstergesi olduğunu vurguladı.

TT Ercan Havalimanı Genel Müdürü M.Serhat Özçelik’in açıklamasının tamamı şöyle:

Hava ulaşımının gelişmişlik düzeyi, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin yanı sıra teknolojiyi üretip kullanabilmesinin de göstergesidir.

Hava trafik hizmetini hebayram ve her türlü hava koşullarında yılın 365 günü 24 saat kesintisiz olarak devam ettiren hava trafik kontrolörleri, bilgileri ve becerileri ile uçak ve yolcularına hizmet sunmaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü ışığında sivil havacılığımızın gelişmesinde önemli bir kilometre taşı olduğumuz bilinciyle sürdürülen çalışmalarda gökyüzünde emniyetle uçmamızı canla başla uğraşan, frekansın diğer ucu, havacılığın görünmez kahramanları hava trafik kontrolörleridir.

Dünya’da binlerce uçak gökyüzünde emniyetli bir şekilde, birbirlerine çarpmadan, hava trafik kontrolörleri tarafından yönetiliyor. Milyonlarca yolcu bir şehirden diğerine seyahat ediyor. Havadaki yolcu, uçuş ekipleri ve uçaklar, kontrolörlerin profesyonelliğine emanet.

Başa çıkılması giderek zorlaşan ve her gün artan bu trafiğin emniyetli ve hızlı yönetilmesi, uçakların havada güvenli bir şekilde uçması için olağanüstü fedakarlık ve özen gösteren kontrolörler, bu devasa yapının geri planındaki mimarlarıdır.

Bu duygularla, vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için, sektörde 7 gün 24 saat fedakârca hizmet veren tüm Hava Trafik Kontrolörlerinin “20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü”nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Etkin ve emniyetli çalışmalar dilerim.