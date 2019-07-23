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Özçelik kalp ameliyatı oldu

 T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik açık kalp ameliyatı (Bypass) oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 12:15
Özçelik kalp ameliyatı oldu

   Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle Gönyeli Kolan British Hastanesi’nde ilk önce kalbi ile ilgili tetkikler yapılan Özçelik’e anjio yapıldı.      

   Yapılan anjio sonrası kalbin ön yüzünü besleyen damarın tam tıkalı ve diğer üç damarın da ciddi daralma olduğu sonucuna varılan Özçelik dün By-pass ameliyatı oldu.

   Ameliyatı Kolan British Hospital Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Op. Dr. Harun Gülmez ve ekibi gerçekleştirdi.

Gülmez: Ameliyat başarılı geçti

   Ameliyat sonrası açıklama yapan Op. Dr. Harun Gülmez, ameliyatın başarılı geçtiğini Özçelik’in dört damarına by-pass yapıldığını söyledi. 

   Özçelik’in ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutulduğunu kaydeden Gülmez, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

   Gülmez, Özçelik’e yapılan by-pass operasyonun ardından bir aylık dinlenme süresi olacağını sözlerine ekleyerek, bir sürede hasta ziyareti kabul edemeyeceğini ifade etti.

   Gülmez, Özçelik’in yaklaşık dört hafta sonra görevinin başına dönebileceğini de kaydetti.

Özçelik: Herkese çok teşekkür ederim

   M. Serhat Özçelik, ameliyatı gerçekleştiren Dr. Harun Gülmez ve ekibi ile kendisine gösterilen yakın ilgilerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti. 

   Özçelik, hastaneye ziyarete gelen, telefonda arayan ve çiçek gönderen herkese teşekkür ederek, sağlığına kavuşmasının ardından en kısa zamanda görevinin başına döneceğini belirtti.

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Özçelik
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