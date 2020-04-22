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Özçelik: "Kızılay'a yapılan yardım nerede?"

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:47
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Özçelik: "Kızılay'a yapılan yardım nerede?"

Bu ülkeye yaptığı gerek maddi gerekse manevi yardımlarla her zaman önde olan iş adamı Halil Falyalı'nın tüm şirketler genel satın alma koordinatörü Murat Özçelik’in paylaşımı;

Sosyal medya ve diğer ulaşım araçlarından onlarca hatta yüzlerce yardım talebi mesajı alıyorum,ayrıca başka sosyal medya gruplarında insanların kendisi arasında yardım talepleri ve yine yardımsever insanların birbirlerine telefonlarını verdiğini ve yardımlaşmayı görüyorum ,bunlar muazzam şeyler ve gurur verici durumlar ,herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ,bizlerde ve patronlarımda elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz ,lakinnnn Yardıma muhtaç insanlar Kızılay gibi yardım kuruluşlarından taleplerini alamadıklarını ve bu yardımlara ulaşamadıklarını tarafımıza beyan ediyorlar ,şimdi benim patronlarım Halil Falyali Ozge Tasker Falyali ve diğer iş insanlarının Kızılay’a yardım nakit verdiği ve 1 gecede 3 milyon TL nin toplandığı ve diyalog tv nin buna aracı olduğu ,ayrıca ortalama duyarlı iş insanları tarafından ve insanların kendi aralarında yaptıkları yardımlardan 20-30 bin aileye ulaşılmışken ,bu Kızılay’a yapılan yardım nerede ?Arkadaşlar bu ülkede nüfusun yüzde 10 u yardıma muhtaçtır ,Buda 40000 ev yapar ,3 milyon TL ile 70.000 eve yardım yapılabilir ,hadi yardım 10 günlük değil aylık olsun 40000 kişi yapar .... İş insanlarının yaptıkları diğer nakit yardımları katmıyorum bile,yani şu anda tüm muhtaç ailelere ulaşılmış olması gerekiyor ,bilmem anlatabildim mi ! Kızılay’dan yetkili biri ,diyalog tv den yetkili biri çıkıpta kamuoyuna bilgilendirme yapmasını bekliyoruz ,hemde listeyle ,insanların ve halkın beklentisi budur ,yanlış anlamayın hayır için yapılmış paralar bunlar kimse parasının derdinde değil ,yardıma muhtaç insanların derdindeyiz...

Son Güncelleme: 22.04.2020 10:04
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGıda YardımıKızılayMurat Özçelik
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