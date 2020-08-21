Özçelik, Redborder'a ateş püskürdü

Gündem Kıbrıs Medya Direktörü Murat Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında adeta Salih Egemen yönetimindeki Redborder Anket şirketine ateş püskürdü.

Özçelik, Redborder Anket şirketinin sonuçlarını saçma sapan ve yalan dolan olarak nitelendirdi.Özçelik aynı zamanda böyle bir anketin olmadığını halkın kandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

İŞTE MURAT ÖZÇELİK'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Halkı kandırmaktır ! Sahte ve algı yönetimi yapmaya çalışan kişilere ve anketlere İTİBAR etmeyiniz ...

Kamuoyu bilgilendirme,

Salih Egemen arkadaşımız Redboarder ;Sözde bir seçim anketi yapmış ,1022 kişi,nasıl bir algı yönetimidir ,Halkın iradesini kendi tercihlerine ve fikirlerine bırakın,Salih Egemen’in geçen sene çıkan haberlerindede aynı tarz bir algı yönetimi ! KKTC de yaşayan 400.000 kişi çocuk değildir ,birinciyi ,ikinciyi , sonuncuyu tartışmıyorum ,bizlerin yani KKTC halkının ,KKTC de yaşayan insanların nasıl kandırılmaya çalışıldığına kızıyorum .Ey Salih Egemen geçen senede aynı algı yönetimini yapmaya başlamadınmı ?ve ne zaman söylediğin ve sözde yapmış olduğun anketlerin doğru sonuç verdi ?Eğer böyle bir anketin var neden benim medya gruplarıma vermedin?Bırak bu işleri artık!Bazı basın medya gruplarıda lütfen böyle saçma sapan yalan dolan anket vs şeylere itibar etmeyin ve yayınlamayın ,sizde kendinizi bu kişilerle yerlere atmayın.

Seçim anketi falan hikaye ,amaç şahane ...Ama insanlar bunun farkında ,acaba bu algı yönetimi tamamen duygusal mi? Yani arkadaşlar kısacası böyle bir anket yok !! İtibar etmeyiniz