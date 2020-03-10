Özçelik: “Tedbirleri maksimum seviyeye çıkarttık”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde Ada’nın en önemli Giriş Kapısı konumunda olan Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.



Özçeklik, Sağlık Bakanlığının Ercan Havalimanında aldığı önlemlere ek olarak Ercan Havalimanı işletmecisi olarak ta havalimanındaki temizlik seviyesini maksimum seviyeye çıkardıklarını ve sürekli olarak Havalimanı içerisinde dezenfekte yapıldığını söyledi.



Özçelik, “biz uluslararası kurallara göre almamız gereken tedbirler konusunda zaten günler öncesinden ne yapmamız gerektiğine dair bir eylem planı hazırlamıştık. Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile birlikte bu önlemleri şuan en üst seviyeye çıkarttık. Ülkeye girişlerde termal kameralar ile yolcular teker teker kontrol edilirken sürekli olarak Havalimanı içerisinde temizlik ve dezenfekte işlemleri aralıksız olarak sürdürülüyor” dedi.



Özçelik, “şuan uçak seferlerinde her hangi bir iptal söz konusu değil. Bize gelen bilgiler uçak firmalarının da her uçuş öncesi uçakları dezenfekte ettiği şekilde” dedi.