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Özçelik: “Tedbirleri maksimum seviyeye çıkarttık”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde Ada’nın en önemli Giriş Kapısı konumunda olan Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2020 Salı 12:45
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Özçelik: “Tedbirleri maksimum seviyeye çıkarttık”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde Ada’nın en önemli Giriş Kapısı konumunda olan Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Gündem Kıbrıs  yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.


Özçeklik, Sağlık Bakanlığının Ercan Havalimanında aldığı önlemlere ek olarak Ercan Havalimanı işletmecisi olarak ta havalimanındaki temizlik seviyesini maksimum seviyeye çıkardıklarını ve sürekli olarak Havalimanı içerisinde dezenfekte yapıldığını söyledi.


Özçelik, “biz uluslararası kurallara göre almamız gereken tedbirler konusunda zaten günler öncesinden ne yapmamız gerektiğine dair bir eylem planı hazırlamıştık. Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile birlikte bu önlemleri şuan en üst seviyeye çıkarttık. Ülkeye girişlerde termal kameralar ile yolcular teker teker kontrol edilirken sürekli olarak Havalimanı içerisinde temizlik ve dezenfekte işlemleri aralıksız olarak sürdürülüyor” dedi.


Özçelik, “şuan uçak seferlerinde her hangi bir iptal söz konusu değil. Bize gelen bilgiler uçak firmalarının da her uçuş öncesi uçakları dezenfekte ettiği şekilde” dedi.

Son Güncelleme: 10.03.2020 14:02
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCorona
Yorumlar
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nmk 2020-03-10 12:50:26

testi kırıldıktan sonra alacağınız tedbiri eşşekler kovalasın... illa ki gelecekti bu virüs ama bi havaalanı var bre, onu bile kontrol edemedikten sonra bırakın defolun...

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Ertaç 2020-03-10 13:18:52

Bu geçen Alman kadını neden tesbit edemediniz,bu bir kişi bir Ülkeye mal olacak.

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suleyman 2020-03-10 13:39:34

hani termal kamera vardı tek tek kontrol eedilio yolcular alman kadın bavullamı girdi kımse gormedi

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OZLEM 2020-03-10 12:58:49

ELİNİN KÖRÜÜ SENIN.. YAYILDIKTAN SONRA ALDIGIN ALACAGIN ONLEMIN TAA. AAA..... K....M BEN

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Gerizekali Cahiller 2020-03-10 13:54:31

Yani yorumlari okudum ne cahilsiniz be oyle. Sizden bir bok olmaz.

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helal 2020-03-10 14:55:30 @Gerizekali Cahiller

Helal sana ya. hepsi odun kafalı. hiçbir şekild engellenemz. 15 gün kuluçka süresi var

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nmk 2020-03-10 14:01:21

o turist 2 günde nereleri gezmiş, bunları açıklamanız lazım, sadece oteli karantinaya almakla olmaz..

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emre 2020-03-10 13:11:52

vay mal vay

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