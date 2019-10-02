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Özçelik’in seramik sergisi cuma günü açılacak

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
Özçelik’in seramik sergisi cuma günü açılacak

Seramik sanatçısı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçelik'in "İzler” adlı kişisel seramik sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından cuma günü saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Özçelik'in 32 parçası karolardan, 13 parçası soyut kadın heykellerinden oluşan seramik sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’na eklenecek.

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