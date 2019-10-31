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Özcezarlı’ya veda

31 Ekim 2019 Perşembe 13:34
Özcezarlı’ya veda

29 Ekim Salı günü uçtuğu eğitim uçağı ile kaza yaparak hayatını kaybeden Hava Sporları Federasyonu eğitmeni, deneyimli pilot Serkan Özcazarlı için, Başbakanlık, Spor Dairesi ve Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlendi.

Tören, Özcezarlı’nın naaşının arkadaşlarının omzunda tören alanına getirilmesi ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Serkan Özcezarlı’nın hayatı ve havacılık alanındaki başarılarını anlatan biyografisi okundu.

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Özcezarlı’nın, Federasyonun tartışmasız en iyi pilotu, tek eğitmeni olduğunu belirterek, bunların ötesinde çok mükemmel bir insan çok iyi bir eş, çok iyi bir aile babası ve kendiler için bir arkadaş olduğunu söyledi.

Özcezarlı’nın her tür olumsuzluklara rağmen ülkede kalmayı tercih ettiğini kaydeden Ziya, “Bize düşen bir tek şey var. Serkan’nın anısını yaşatmak için başladığı projeleri bitirebilmek” dedi.
Başbakan Ersin Tatar da, konuşmasında Serkan Özcezarlı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir kayıp olduğunu söyleyerek başladı.

Tatar, “Hava sporları Federasyonu’nun, Kıbrıs Türk Sivil Havacılığı’nın başı sağolsun Çok değerli, çok çalışkan, çok başarılı Kıbrıs Türk havacılığına büyük hizmetlerini geçen çok değerli kardeşlerini ve biz çok sevdiğimiz bir insanımızı kaybettik acımız büyüktür” dedi.

Kendilerinin vazifesinin Serkan Özcezarlı’nın adını yaşatmak olduğunu vurgulayan Tatar, Özcezarlı’nın uzun yıllar havacılığa önemli katkıları olduğun belirtti.

Tatar, “ Kıbrıs Türkü, Devletini kurmuştur ama tüm sıkıntılarına ve imkansızlıklarına rağmen insanlarımızın özverili çalışmaları ile göklerde bayrağımızı dalgalandırmışlar, bu göklerde bayrağımızı uçurmuşlardır” dedi.
Konuşmasında Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya’ya Allahtan rahmet dileyen Başbakan Tatar, kendilerinin görevinin Devlet olarak bu isimleri yaşatmak olduğunu söyledi.

Daha sonra törene katılanlar naaşın önünden saygı geçişinde bulundu.

Tören, Özcezarlı’nın naaşının mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınmasıyla son buldu.

Bu arada aynı kazada hayatını kaybeden diğer eğitmen Hakan Çetinkaya’nin naaşı dün akşam İzmir üstünden memleketi Safranbolu’ya gönderildi.

Daha sonra törene katılanlar naaşın önünden saygı geçişinde bulundu.

Tören, Özcezarlı’nın naaşının mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınmasıyla son buldu.

Bu arada aynı kazada hayatını kaybeden diğer eğitmen Hakan Çetinkaya’nin naaşı dün akşam İzmir üstünden memleketi Safranbolu’ya gönderildi.

(BRT)

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Son Güncelleme: 31.10.2019 14:27
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberVedaözcezarlı
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