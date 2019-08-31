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Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:58
Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı.
Özçınar yazılı açıklamasında, insanlığın; dünyanın farklı bölgelerinde halen savaşlar ve terör eylemleri yüzünden acılar yaşadığına işaret etti.
Yakın coğrafyadaki ülkelerde savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı drama tanıklık ettiklerini ifade eden Özçınar, “Savaşın yarattığı acıların silinmesi hiç de kolay değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi de bu sebeple büyük önem taşımakta ve bu özel günde hatırlatılması gereken sözlerinden biridir” dedi. 
Özçınar, tüm dünya üzerinde huzur ve güvenin hakim olduğu, barış dolu yarınlar temenni ederek, tüm insanlığın kardeşçe el ele yaşayacağı günler diledi. 

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Anahtar Kelimeler:
ÖZÇINAR1 Eylül
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