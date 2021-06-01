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Özçınar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü Kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı. 

01 Haziran 2021 Salı 11:36
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Özçınar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü Kutladı

Özçınar, yayımladığı mesajda, tüm dünyada çocukların eşit şartlarda bir yaşam sürebilmelerinin, büyüklerin vereceği mücadeleyle mümkün olacağına işaret etti. 
1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün de bu konuda farkındalık yaratmak adına çok önemli olduğunu ifade eden Özçınar, şunları kaydetti:
“Görevimiz, gülüşleri ile hayatlarımızı daha anlamlı kılan çocuklarımıza, güzel bir dünya bırakmak için çalışmaktır. Tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklarken, sınırsız hayal kurup, gerçekleştirebilecekleri bir gelecek temenni eder, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlarım.”

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Özçınar1 Haziran Dünya Çocuk Günü
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