Özçınar: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizlere büyük güç vermektedir

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk Halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

96. yılını heyecan ve gururla kutladığımız, geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizlere büyük güç vermektedir.

Kıbrıs Türk Halkı, Ulu Önder Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı sayesinde güven içerisinde yaşamını sürdürmektedir.

Bu tarihi gün vesilesiyle, Ulu Önder Atɑtürk’ü, silɑh ɑrkɑdɑşlɑrını, vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rɑhmetle anarken,, birlik ve beraberlik içinde nice güzel yarınlar dilerim”.