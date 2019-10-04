Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletlerin Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilen 5 Ekim vesilesiyle öğretmenlerimizin toplumların gelişmesindeki katkısının son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim.

Her çocuğun hayatına dokunarak yön veren, kıymetli izler bırakıp yeteneklerini keşfetmesini sağlayan öğretmenlerimiz, aydınlık yarınların mimarlarıdır.

Tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile selamlar, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım”.

(BRT/TAK)