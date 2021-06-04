Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

04 Haziran 2021 Cuma 15:54
8 Okunma
Özçınar, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Özçınar mesajında, çevre sorunlarının sadece 5 Haziran’da gündeme getirilmesinin yeterli olmadığını fakat bu günün farkındalık yaratmak için çok önemli olduğunu kaydetti. 

Bu duyarlılığın bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Özçınar, şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak, dünya üzerindeki her canlının da yaşam alanı olan çevrenin korunması için çaba göstermek biz büyüklerin en büyük sorumluluğu olmalıdır.

Dünya Çevre Günü’nü kutlarken, çevre bilincinin her geçen gün daha da artmasını temenni eder sağlıklı bir gelecek dilerim.”

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:55
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Belediyeler BirliğiDünya Çevre Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
"Mega kentler yaratma hevesi bizi felaketlere götürecek"
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı
“Halkımıza hayırlı olsun”
“Halkımıza hayırlı olsun”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim