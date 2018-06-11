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Özçınar, bazı köyleri ziyaret etti

zçınar ve Belediye Meclis Üyesi adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Gayretköy, Serhatköy ve Şahinler’i ziyaret ederek, broşür dağııp, destek istediler.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:51
Özçınar, bazı köyleri ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar ve Belediye Meclis Üyesi adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Gayretköy, Serhatköy ve Şahinler’i ziyaret ederek, broşür dağııp, destek istediler.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar kent genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığına işaret ederek, tüm su şebekesinin değiştiğini, yağmur suyu-drenaj hatlarının kentin tamamında döşendiğini anlattı.

Güzelyurt Belediyesi’ne 2008’de belediye sınırlarına bağlanan dokuz köyde öncelik sırasına göre yatırımlar yapıldığını belirten Özçınar, yeni dönemde köylere hayat verecek projeler yapılacağını söyledi. 

Köylerde ihtiyaç duyulan sokak ve caddelere asfalt döküldüğünü ifade eden Özçınar köylerde alt yapısı eksik olan sokakların gerek Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla, gerekse Belediyenin öz kaynaklarıyla etaplar halinde yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tüm köylerde açık alan fitness ve çocuk parklarının yenilendiğini belirten Özçınar, kentin ve köylerin gelişiminde Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin çok büyük katkısı olduğunu ifade etti.

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“Biz çalışacağız kentimiz kazanacak” diyen Özçınar yeni dönemde yapmayı düşündüğü sosyal konut projesinin hazır olduğunu söyledi. 

Gerek kent merkezinde, gerekse köylerde hayata geçirecekleri sosyal konut projesinin çizilmiş olduğunu ve partner bankanın da hazır olduğunu vurgulayan Özçınar bu projeyle iç göçü durdurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Güzelyurt Belediyesi’nin vizyon sahibi olduğunu ve bu vizyon sayesinde kenti daha yaşanabilir kılmak için çalıştığını belirten Özçınar, Güzelyurt’u onur ve gurur duyulan bir hale getirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Güzelyurt Belediyesi’nin yeni dönemde gerçekleştireceği en önemli projelerinden birinin arıtılan suyun tarımsal alanda kullanılması olduğunu belirten Özçınar, mevcut arıtma tesisinin yanına 150 bin tonluk havuzun inşasını içeren 7.5 milyon Euro’luk ihalenin Avrupa Birliği tarafından onaylandığını vurguladı. 

Özçınar, narenciye sektörüne hayat verecek bu projenin ürün kalitesini artırmada ve üreticilerin suyu daha ucuza kullanmasında büyük katkısı olacağına inanç belirtti.

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