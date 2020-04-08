Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Özçınar: "Bölge halkımızın içi rahat olsun"

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, karantina sürecini Güzelyurt'ta geçirecek öğrencilere ve bölge halkına seslendi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:04
958 Okunma
Özçınar: "Bölge halkımızın içi rahat olsun"

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölgeye yerleştirilen öğrencilerle ilgili açıklama yaptı.

Güzelyurt’taki yurda yerleşen öğrencilere seslenen Özçınar, “Siz gençlerimiz; bizlere emanetsiniz ailelerimizin içi rahat olsun, sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve biz size en iyi şekilde bakacağız” dedi.

Bu süreçte ailelerden bazı isteklerinin olacağını kaydeden Özçınar, “Onları çok özlediğinizi biliyoruz ancak kavuşmanız için son 14 gün kaldığını düşünerek hareket edelim” dedi.

Çocukların acil ihtiyaçları için kendilerinin onların yanında olacağını belirten Özçınar, “Herkesin sağlığını düşünerek hareket edelim” dedi.

Özçınar, “Karantina süreçleri bitene kadar ‘çok acil, elzem, bizim çözemediğimiz bir durum olmadıkça’ lütfen bölgemize giriş çıkış yapmayalım” dedi.

Özçınar şu şekilde devam etti: “Çocuklarımız için gerekli konularda bizler çözüm üretmek adına elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Gelen gençlerimiz hepimizin evladı.”

Bölge halkının içinin rahat olmasını isteyen Özçınar, gerekli tüm tedbirlerin alındığını, çalışanlarla sıfır temas kurulacağını belirtti.

Özçınar, “Aynı zamanda çalışanlar için de karantina uygulanacak ve evlerine gitmeden süreci sağlıkla bitireceğiz” dedi.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtMahmut ÖzçınarKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kıbrıslı 2020-04-08 11:21:14

Konuşmalar güzel başkan fakat giriş çıkışlar kesinlikle polis denetiminde olmalı, covid19un görülmediği tek ilçe bu bölge. Umarım bunu bozmayız.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadriye Canbeyli 2020-04-08 11:22:05

Bölge halkının içinin rahat olması mümkün mü?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Kıbrıslı 2020-04-08 11:29:11 @Kadriye Canbeyli

En büyük virüs korku ve panikliktir, bunun yerine sıfır risk ve yüzde yüz önlem alınmalı. Bu çocuklar bizim evlatlarımız...

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
"Bizler var gücümüzle halk için mücadeleye devam ediyoruz”
"Bizler var gücümüzle halk için mücadeleye devam ediyoruz”
Lefke ve Güzelyurt bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı
Lefke ve Güzelyurt bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı
KKTC ülkü ocaklarından bin aileye yardım
KKTC ülkü ocaklarından bin aileye yardım
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim