Özçınar: "Bölge halkımızın içi rahat olsun"

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölgeye yerleştirilen öğrencilerle ilgili açıklama yaptı.

Güzelyurt’taki yurda yerleşen öğrencilere seslenen Özçınar, “Siz gençlerimiz; bizlere emanetsiniz ailelerimizin içi rahat olsun, sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve biz size en iyi şekilde bakacağız” dedi.

Bu süreçte ailelerden bazı isteklerinin olacağını kaydeden Özçınar, “Onları çok özlediğinizi biliyoruz ancak kavuşmanız için son 14 gün kaldığını düşünerek hareket edelim” dedi.

Çocukların acil ihtiyaçları için kendilerinin onların yanında olacağını belirten Özçınar, “Herkesin sağlığını düşünerek hareket edelim” dedi.

Özçınar, “Karantina süreçleri bitene kadar ‘çok acil, elzem, bizim çözemediğimiz bir durum olmadıkça’ lütfen bölgemize giriş çıkış yapmayalım” dedi.

Özçınar şu şekilde devam etti: “Çocuklarımız için gerekli konularda bizler çözüm üretmek adına elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Gelen gençlerimiz hepimizin evladı.”

Bölge halkının içinin rahat olmasını isteyen Özçınar, gerekli tüm tedbirlerin alındığını, çalışanlarla sıfır temas kurulacağını belirtti.

Özçınar, “Aynı zamanda çalışanlar için de karantina uygulanacak ve evlerine gitmeden süreci sağlıkla bitireceğiz” dedi.

Kıbrıs Postası