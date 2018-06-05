Özçınar, bölge okullarını ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte bugün bölge okullarını ziyaret etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Özçınar’a ziyaretlerde, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Milletvekili Menteş Gündüz ve Milletvekili Ali Pillieşlik etti.

Şehit Turgut Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Türk Maarif Koleji, Atatürk Maarif Anaokulu, Özgürlük İlkokulu, Barış İlkokulu, Portakal Çiçekleri Anaokulu, Meslek Lisesi, Aydınköy İlkokulu, Yayla Anaokulu,Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Fikri Karayel İlkokulu ziyaret edilerek, adayları tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Özçınar, çocukların daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için Güzelyurt Belediyesi olarak özverili bir çalışma yürüttüklerini ve yeni dönemde de okulların fiziki altyapılarının geliştirilmesi amacı ile bunu daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını belirtti.

Güzelyurt Belediye Meclis Üyeleri Doğa Zeki, Nadire Güler, Osman Kasaboğlu, Mustafa Momin, Mehmet Ali Önderol, Hasan Kalkanlı, ZaliheEminel, Emre Sağanak, Salih Saldam, Coşkun Talihsiz, Ayşe Büyükoğlu, Rasiha Egemen, Meryem Gökhen Tanaydın, Mehmet Yıldırım, okul ziyaretlerinde kendilerini tanıtma fırsatı buldu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar okul ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından meclis üyesi adaylarıyla birlikte Güzelyurt Belediyesi’nin en büyük projelerinden biri olan ve Avrupa Birliği finansmanı ile yapılan arıtma tesisini dolaştı.

Özçınar, meclis üyesi adaylarıyla tesisi incelerken Avrupa Birliği’nin suyun tarımsal amaçlı geri dönüşümde kullanılmasını ve kapasitenin artırılmasını öngören 15 milyon Euro’luk ihale projesinin onaylandığını söyledi.