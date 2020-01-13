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Özçınar: Denktaş’ı özlemle anıyoruz

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:53
Özçınar: Denktaş’ı özlemle anıyoruz

K.T.Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 8. ölüm yıldönümünde mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında ‘Tüm hayatını Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına adayan, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 8’inci yılında özlemle anıyoruz.

Rauf Raif Denktaş, cesareti, sergilediği kararlı duruşu ile topluma liderlik etmiş, halkını seven ve mütevazi kişiliği ile tanınan değerli bir mücadele adamıydı.

Büyük Devlet Adamı Denktaş’ın Kıbrıs Türk Halkının haklı davası için verdiği mücadele asla unutulmayacaktır.

Tarihteki ve kalplerimizdeki yerini daima koruyacak olan Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz’ dedi.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
ÖZÇINARDenktaşAnmaHaberKıbrıs
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