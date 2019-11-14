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Özçınar: “En Büyük Sorumluluğumuz Devleti Her Gün Daha İyi Bir Noktaya Taşımak Amacıyla Çok Çalışmak”

14 Kasım 2019 Perşembe 12:11
Özçınar: “En Büyük Sorumluluğumuz Devleti Her Gün Daha İyi Bir Noktaya Taşımak Amacıyla Çok Çalışmak”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, en büyük sorumluluklarının, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş ve bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan devleti her gün daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla çok çalışmak olduğunu kaydetti.

Özçınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Büyük gurur duyduğumuz devletimizi yücelterek yaşatmak için geçmişimizi unutmadan yolumuza devam etmeliyiz”  diyen Özçınar, varlığı ile Kıbrıs Türk halkına büyük güven veren Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı büyük desteğin de çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Halka daha güzel yarınlar dileyen Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazileri saygıyla selamladı.

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ÖZÇINAR
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