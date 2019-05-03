Özçınar: "Gazetecilerin özgürlükleri hiçbir zaman kısıtlanmamalı"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesinin demokrasinin sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Mahmut Özçınar, Dünya Basın Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Meslek ilkeleri ışığında, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi, bir ülkede demokrasinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

En zor ve özveri gerektiren mesleklerden birini yerine getiren basın emekçilerinin, düşük ücret ve sosyal güvenlikten mahrum çalıştırıldığını söyleyen Özçınar, basın emekçilerinin bu sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Özçınar, gazetecilerin özgürlüklerin hiçbir zaman kısıtlanmayacağı şartlarda faaliyet göstermeleri temennisinde bulundu.