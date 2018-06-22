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Özçınar: “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var”

UBP Güzelyurt adayları dün akşam Yayla, Kalkanlı ve Yuvacık’ı ziyaret ederek vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.

22 Haziran 2018 Cuma 16:33
Özçınar: “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt adayları dün akşam Yayla, Kalkanlı ve Yuvacık’ı ziyaret ederek vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.

Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Özçınar,  kentte kalıcı ve uzun vadeli yatırımlara imza attıklarını söyleyerek, “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var” dedi.

Özçınar halkın hak ettiği hizmeti alabilmesi ve hak ettiği kentte yaşayabilmesi için yeni dönemde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Altyapı sorunlarının büyük bölümünü çözmenin, gelişmiş ve modern araç parkı ve insan odaklı kurum yaratmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Özçınar, yeni dönem projelerini anlattı.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Göçü önlemek için sosyal konut projesini hazırladıklarını kaydeden Özçınar, üç artı bir oda özellikli 105 metrekare büyüklüğünde daireler için gerekli arazi taleplerini yaptıklarını, projenin hem kent merkezinde hem de köylerde hayat bulacağını söyledi.

ÇOK AMAÇLI KLTÜR MERKEZİ

Güzelyurt Belediyesi merkez binası tamamlandıktan sonra mevcut binanın Çok Amaçlı Kültür ve Aktivite Merkezi’ne dönüştürüleceğini kaydeden Özçınar, burasının sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kültür derneklerinin hizmetine sunulacağını söyledi.

KATLI OTOPARK

Özçınar, “kentte otopark sorununu tamamen bitirecek, yap-işlet-devret modeliyle çalıştırılacak” otoparkın Şehit Münür Dilaver Sokak’taki mevcut otopark alanına inşa edileceğini söyledi.

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KENT PARK

4 buçuk kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yollarını kapsayacak projenin etaplar halinde devam ettiğini ifade eden Özçınar, beşinci etap ihalesinin sürmekte olduğu, açık pazar ve oluşturulacak meydanla kentin yeni bir yaşam alanına sahip olacağını da kaydetti.

SAHİL DÜZENLEME PROJESİ

Mülkiyet sorunu nedeniyle Yayla köyünde geciken sahil projesinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Özçınar, projenin hazırlanıp öngörülen arazinin belediyeye tahsisi için müracaatların yapıldığını söyledi.

Özçınar, projenin öncelikle bisikletle yürüyüş yollarını kapsayan kaldırım ve sahile giden yol etabına hemen başlanacağını anlattı.

ATIK SU ARITMA TESİSİ VE ARITILAN SUYUN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIM

Arıtma tesisine ikinci ünitenin ilave edileceğini, arıtılan suyun depolanacağı, 100 bin metre küplük dev gölet inşa edilecek 7 bin 500 Euro’luk projenin ihalede olduğunu aktaran Özçınar, arıtılacak geri dönüşüm suyuyla bin dönüm narenciye bahçesinin sulanacağını söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayları köy gezilerini tamamladıktan sonra Güzelyurt Havuzlu Park’ta UBP Güzelyurt İlçesi tarafından düzenlenen “Biriz, Birlikteyiz Dayanışma Yemeğine” katıldı.

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