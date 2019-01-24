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Özçınar, İstanbul’da Gerçekleştirilen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:48
Özçınar, İstanbul’da Gerçekleştirilen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Belediyeler Birliğinden verilen bilgiye göre, 7 farklı ülkeden yerel yöneticilerin katılımı ile dün yapılan toplantı, Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KKTC’den TDBB Yönetim Kurulu Üyesi, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da yer aldığı toplantı, TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapıldı.

Hilton Otel’deki toplantıya KKTC yanında, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan ve Türkiye’den Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin, Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlerinden önceki son dönem toplantısında Türk Dünyası’nın sorun ve beklentileri konuşuldu. 

Toplantı sonunda Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tarafından katılımcı belediye başkanlarına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 

TDBB toplantılarıyla, Türk Dünyası arasındaki ortak kültür ve medeniyet mirasını temel alarak belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını sağlamak ve yönetimlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut ÖzçınarTürk Dünyası Belediyeler BirliğiHaberGündemKıbrıs
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