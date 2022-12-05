Özçınar: Kadınların başarıyla görevde olduklarını görmek mutluluk verici

Özçınar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 5 Aralık 1934’te, Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri olan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Türk kadını, bundan tam 88 yıl önce, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle, en demokratik hakkına kavuşmuş oldu” dedi.

Kadınların, siyasal yaşamda ve yönetici kadrolarında daha da etkin olmalarının en büyük arzuları olduğunu ifade eden Özçınar, kadınların hakları için verecekleri her türlü mücadeleyi selamlayarak, bu anlamlı günü yürekten kutladı.