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Özçınar: “Kardeş belediyemiz Keçiören ile ilişkilerimiz en üst düzeyde”

Gezi, Güzelyurt Belediyesi ile kardeş belediye Keçiören Belediyesi işbirliğinde düzenlendi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:34
Özçınar: “Kardeş belediyemiz Keçiören ile ilişkilerimiz en üst düzeyde”
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Türkiye Gençlik Vakfı’ndan gençler kültür gezisi kapsamında KKTC’yi ziyaret ediyor.

Gezi, Güzelyurt Belediyesi ile kardeş belediye Keçiören Belediyesi işbirliğinde düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugün başlayan gezi 28 Ocak’a kadar sürecek. 20’şer kişilik gruplar halinde 3 kez düzenlenecek geziyle Türkiye Gençlik Vakfı’ndan gençler milli mücadele tarihini ve Kıbrıs kültürünü simgeleyen yapıları ziyaret edecek.

Gençler bugün Güzelyurt’a düzenlenen gezi sonrasında Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Özçınar, kardeş belediye Keçiören ile ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirterek, Türkiye’nin her konuda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Özçınar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finanse edilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Gençler yarın Girne, Çarşamba günü de Lefkoşa’da ziyaretler gerçekleştirecek ve ülkeden ayrılacak.

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