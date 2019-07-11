Özçınar: 'Özgür basın demokrasimiz için son derece önemli'

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı ve basın emekçilerini kutladı.

Özçınar, Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded’in 130. Yıldönümü olan 11 Temmuz’un, Kıbrıs Türk basını için bir başlangıç tarihi olarak kabul edildiğini kaydetti.

“Basın Günü” olarak kutlanan bu özel gün dolayısıyla öncelikle farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi ve çok sesliliğin demokrasi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özçınar, şöyle devam etti:

“Özgür basının demokrasimiz için son derece önemli olduğunu vurgularken, basın emekçilerinin de büyük özveri gerektiren mesleklerini, gelecek endişesi yaşamadan sürdürebilmeleri son derece önemlidir.

Tüm basın emekçilerinin bizler için çok önemli olduklarını ifade ederek, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, mesleklerini daha iyi koşullarda sürdürebilecekleri bir gelecek temenni ederim.”