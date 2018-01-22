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Özçınar, TDBB’nin yönetim kurulu toplantısında

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar eş başkanı olduğu TDBB'nin Kartepe’de gerçekleştirilen ocak ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı. 

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:45
Özçınar, TDBB’nin yönetim kurulu toplantısında
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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eş başkanı olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) Türkiye Kocaeli Kartepe’de gerçekleştirilen ocak ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı. 

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, toplantıda gündeme geçilmeden önce TDBB ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği arasında işbirliği protokolü ve TDBB ile Bosna Hersek Doboj İstok Belediyesi arasında Bosna Savaşında şehit düşen 300 şehit için şehitlik anıtı yapımı protokolü imzalandığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Bosaso (Somali) Vareş (Bosna Hersek), Bayan Khutag (Moğolistan), Berkh (Moğolistan) Bayan-Adarga (Moğolistan) Batshireet (Moğolistan) Baruunbayan-Ulaan (Moğolistan) Belediyelerinin TDBB’ye üyelik talepleri kabul edildi.

2018 yılı Nisan ayında yapılacak olan bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde, Konya’da yapılması karara bağlandı.
 

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