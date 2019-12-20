Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutladı

20 Aralık 2019 Cuma 14:36
Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutladı.
TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya mesaj gönderen Özçınar, 21 Aralık 1973’te yayın hayatına başlayan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ilk gün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.
“Tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik sürdürdüğünüz başarılı çalışmalarınızı takdirle takip etmekteyiz” diyen Özçınar, TAK Müdürü Gürdallı ile tüm TAK çalışanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
ÖZÇINATTAKHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak
AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim