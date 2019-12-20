Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya mesaj gönderen Özçınar, 21 Aralık 1973’te yayın hayatına başlayan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ilk gün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik sürdürdüğünüz başarılı çalışmalarınızı takdirle takip etmekteyiz” diyen Özçınar, TAK Müdürü Gürdallı ile tüm TAK çalışanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.