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Özçınar: Yerelden kalkınma hamlesini başlatmamız gerek

"BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendimize adapte etmeliyiz"

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
Özçınar: Yerelden kalkınma hamlesini başlatmamız gerek

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı (KTBB) Özçınar, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dikkat çekerek, “eğer ülkemizde bir değişim ve gelişim istiyorsak BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendimize adapte etmeliyiz” dedi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan Katipoğlu’nun “Siyasetin Satır Arası” programına konuk olarak soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Özçınar, yerel yönetimlerin çok önemli unsurlar olduğuna dikkat çekerek dünyanın artık yerel yönetimden kalkınma hamleleriyle kendine ilke edindiğini belirtti.

“Bizim de artık yavaş yavaş yerelden kalkınma hamlesini başlatmamız gerekir” diyen Özçınar, yerelden kalkınmanın daha iyi denetlenebilir bir pozisyon sağladığını, parlamentonun denetleyici pozisyonda görevini sürdürmesi gerektiğini anlattı.

Artık dünyada kabul gören uygulamanın bu olduğunu ifade eden Mahmut Özçınar, “bu yapıyı nasıl daha sürdürülebilir ve devamlılığı sağlayabilecek bir yapıyı oluştururuz noktasındaki çalışmaları kendimize ilke edinmemiz gerekir” dedi.

“Yerinden yönetimi kendimize ilke edinmeliyiz ve kalkınmayı yerelden başlatmalıyız” diyen Mahmut Özçınar BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dikkat çekti.

Özçınar, “eğer ülkemizde bir değişim ve gelişim istiyorsak BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendimize adapte etmeliyiz. Kamu yönetimi ile yerel yönetim ağının daha fazla disipline edebilecek bir pozisyona gelmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Belediyelerin daha fazla yetkilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özçınar, bir sistem içerisinde de her belediyenin kendi nüfus yapısına göre görev tanımlarının yapılabileceğine işaret etti.

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ÖZÇINARKalkınma Hamles
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