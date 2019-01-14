Özçınar’dan Dr. Küçük İçin Mesaj...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Küçük’ü saygı, rahmet ve minnetle andı.

Özçınar mesajda, “Değerli devlet adamı Dr. Küçük, alçak gönüllü ve yardımsever tavırlarıyla da Kıbrıs Türk halkının gönlünde ayrı bir yer etmiştir. Direniş, mücadele ve varoluşun simgesi olarak tarihe adını yazdıran Dr. Küçük’ün verdiği mücadeleyi yeni nesillere gururla aktarıp anısını yaşatmak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Özçınar, “Her zaman gururla hatırlayacağımız Dr. Küçük’ün, inanç ve fedakarlıkla verdiği mücadele asla unutulmayacaktır” dedi.